США продадут Польше свои ракеты для защиты «восточного фланга НАТО»

Варшава и Вашингтон 13 февраля подписали соглашение о покупке восточноевропейской республикой американских реактивных систем залпового огня.

Польский президент Анджей Дуда и американский вице-президент Майкл Пенс договорились о поставке к 2023 году 20 пусковых установок вместе с боеприпасами за 414 млн долларов. Американские ракеты станут частью польской программы модернизации артиллерии, в которую вложат до 2,7 млрд долларов. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.

Приобретение системы HIMARS станет «важным и символическим событием», уверен Дуда. По его словам, американская система «укрепит боевой потенциал польской армии и нашей части Европы, восточного фланга НАТО».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, отметил, что для его страны важно сотрудничество с США в оборонной сфере.

Американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) способна поражать цели на расстоянии в 300 км.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с американскими военными не обсуждался вопрос оснащения восточноевропейской республики ракетами США. Это заявление было сделано на фоне выхода Америки в одностороннем порядке из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.