Лукашенко пообещал Путину не поставлять в Россию плохую водку и закуску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 13 февраля заявил о том, что Белоруссия никогда не будет поставлять в Россию ни плохую водку, ни плохую закуску, сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко сообщил, что в России и Белоруссии проведены исследования качества пищевой продукции, и оба государства имеют все возможности для того, чтобы предоставлять гражданам качественные продукты питания.

«Исследования и у вас, и у нас проведены. Поэтому мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны четко понимать», — сказал Лукашенко.