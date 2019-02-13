Малоэтажка покоряет Петербург

Горожане все чаще рассматривают для жизни малоэтажные жилые комплексы, в которых соседей не так много, а дома не давят своей высотой и монументальностью. Один из лидеров для покупателей - Пушкинский район.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А все потому, что именно в Пушкинском районе Петербурга можно найти проекты, сочетающие удовольствие от жизни на природе с удобствами городской цивилизации. Здесь сосредоточены симпатичные малоэтажные новостройки, так похожие на респектабельные европейские пригороды.

Один из примеров – малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 3», построенный в рамках проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах». С одной стороны, невысокие дома третьего «Образцового» соседствуют с мегаполисом: доехать до ближайшей станции метро «Московская» можно минут за пятнадцать. На автомобиле или общественном транспорте в любой район города легко добраться по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. В ближайшее время на территории проекта «На Царскосельских холмах» будет построена железнодорожная станция, что позволит местным жителям за полчаса оказаться в центре города на Балтийском вокзале. В то же время на территории жилого комплекса – тишина, спокойствие, вокруг природа и пение птиц.

«Образцовый квартал 3» рассчитан всего на 168 квартир. Дом уже построен и сдан, причем, с заметным опережением графика – покупатели получили ключи в конце 2018 года, а не во втором квартале 2019-го, как планировалось изначально. Сейчас многие новоселы делают ремонт и совсем скоро переедут в свои квартиры.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Прогуливаясь по улочкам заселяющегося третьего «Образцового», вполне отчетливо представляешь, как здесь будут жить обитатели комплекса. Начать хотя бы с того, что территория застройки находится на возвышенности – 50 метров над уровнем Балтийского моря. Еще одна особенность – нестандартный подход застройщика к озеленению. Кустарники и деревья на территории комплекса были высажены еще во время строительства, а к моменту сдачи дома успели окрепнуть и немного подрасти. Много внимания уделено и общественным пространствам, есть детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки.

«Образцовый квартал 3» воплощает европейские представления о комфорте. Прежде всего, это интересная современная архитектура: в квартирах – панорамные окна, уютные гостиные с эркерами, широкие остекленные балконы. В квартирах на последних этажах можно установить камин. Только представьте: холодными зимними вечерами вы сидите не перед телевизором, а наслаждаетесь пламенем огня, читая книжку, слушая любимую музыку, или просто пьете какао с зефирками. Красота!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И самое главное – никаких дешевых материалов, ни внутри домов, ни снаружи. К примеру, в облицовке наружных стен используется многослойная система из утеплителя и фактурной штукатурки. Эта технология надежно удерживает тепло и не позволяет холодному воздуху проникать в помещения. Интересно решена и система отопления внутри квартир. Она выполнена по технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов в каждом помещении можно установить нужную температуру воздуха, например, в детской теплее, а на кухне и в гостиной прохладнее. Кроме того, на крыше каждого дома установлена автономная газовая котельная. К слову, все современные инженерные решения и коммуникации в доме позволяют сэкономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

Если же говорить о комфорте проживания, то в окрестностях «Образцового квартала 3» есть для этого все необходимое. Открыт детский сад, проектируется еще один садик и школа, неподалеку работает конноспортивный клуб «Райдер», строится крытая ледовая арена с искусственным льдом, теннисные корты и комплекс для занятий пляжными видами спорта. В 20 минутах езды расположен комплекс для активного отдыха Туутари Парк, еще ближе находятся парки Пушкина и Павловска.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Образцовый квартал 3» стал третьим сданным комплексом компании «Терминал-Ресурс». Первые два дома заселены и в них уже сформировалась атмосфера добрососедства. Новоселы охотно знакомятся друг с другом и с удовольствием общаются. И будут рады новым соседям – жителям третьего «Образцового».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya