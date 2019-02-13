Сторонники перехода в «новую церковь» отобрали храм УПЦ на Волынщине

О захвате храма в Волынской области Украины раскольниками сообщили в местной епархии.

В заявлении на сайте епархии сказано, что происшествие произошло 12 февраля в селе Кульчин. После длительного противостояния на церковном дворе сторонники перехода в новую «независимую церковь» в присутствии сотрудников полиции срезали печати со входа в Свято-Георгиевский храм УПЦ и взломали дверь. Это случилось после того, как настоятель отказался добровольно отдать ключи.

«Община УПЦ во главе с настоятелем пыталась отстоять свое имущество, однако рейдеры воспользовались численным преимуществом, и верующие должны были отступить», – отметили в епархии.

По словам священника Александра Шмыгаля, двери вырезали несколько жителей села Кульчин, их фамилии известны. Один из них, по словам батюшки, 8 лет не был в храме. Второй до сих пор считается заместителем председателя ревизионной комиссии прихода.

По словам священника, за сутки до захвата храм опечатали силовики, пытаясь таким образом предотвратить правонарушения.

Сейчас община канонической Украинской православной церкви села Кульчин совершает богослужения в церковном доме. Однако активисты новой церкви заявили прописанному в квартире священнослужителю, что он должен в трехдневный срок его освободить.

В январе сообщалось, что группа экстремистов ворвалась в храм УПЦ в Черниговской области. Радикалы срезали болгаркой замки и проникли в церковь. Молодые люди не имели никаких разрешительных документов, подтверждающих законность их действий.