МИД РФ: Россия намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине

РФ намерена использовать право наблюдать за выборами на Украине, российские кандидатуры в краткосрочную миссию будут направлены в БДИПЧ, сообщает МИД РФ 13 февраля.

"Как известно, ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование. Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве – участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине. Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

МИД уточняет, что российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. "Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения", – резюмируют в МИД РФ.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта текущего года.