«Серебряные коньки» Михалкова в Петербурге вновь перекроют улицы

Для съемок ООО «ФильмФест» художественного фильма «Серебряные коньки» в центре Петербурга в течение нескольких дней будут приостанавливать движение транспорта. Вдобавок на участке набережной Фонтанки запретят парковаться.

Как сообщает 13 февраля пресс-служба КРТИ Петербурга, ограничения движения будут вводиться с 20:00 16 февраля до 9:00 17 февраля, с 7:00 до 19:00 18 февраля и с 2:30 до 14:30 19 февраля. В эти периоды движение транспорта по участку набережной реки Фонтанки от Невского проспекта до моста Белинского будут приостанавливать на 15 минут, но не более двух раз в час.

Также с 7:00 15 февраля до 14:30 19 февраля на этом же участке набережной Фонтанки вводится запрет на парковку.

Съёмки фильма на Гороховой улице Фото: Михаил Огнев

Неделю назад, 7 февраля, из-за съемок «Серебряных коньков» студии Никиты Михалкова собралась огромная пробка на Гороховой улице. Разруливать ее пришлось сотрудникам полиции. На опубликованных «Фонтанкой» фотографиях было явно видно, что для работы съемочной группы улицу частично перекрывали. В КРТИ отметили, что разрешения на перекрытие движения в тот день организаторы съемок не получали.

Ради этого же фильма со льда Мойки вручную убирали снег, а Крюков канал накрыли гигантским деревянным настилом.