В Петербурге обыскивают офисы «Вексельной компании "Нева"». Фирму вновь заподозрили в незаконной игровой деятельности

Следственный комитет Петербурга начал обыски по незаконной игровой деятельности. Оперативники экономической полиции работают на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. На Мойку, в кабинеты СК, доставляют сотрудников «Вексельной компании "Нева"».

По информации «Фонтанки», около 15 часов 13 февраля сотрудники Следственного комитета Петербурга, Управления экономической безопасности ГУ МВД и СОБР Росгвардии вошли в офис ООО «Вексельная компания "Нева"» на улице Александра Блока, 5, в Адмиралтейском районе. Одновременно полицейские посетили здание на Косой линии, 16 Васильевского острова, где, по мнению правоохранителей, находится неофициальный офис того же коммерческого предприятия.

По данным «Фонтанки», обыски проходят по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организации и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». По версии следствия, в неформальных залах по Петербургу азартные игры маскируются под сервис покупки векселей.

Формально деятельность компании звучит следующим образом «Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков. Место регистрации кабинет в доме № 5 на улице Александра Блока. Название ООО «Вексельная система "Нева"» в СМИ звучало исключительно по релизам СК, прокуратуры и экономической полиции, которые рапортовали о выселении из арендованных этой компанией помещений незаконных казино. Схема описывалась следующим образом: «Установленное ими игорное оборудование притворялось программой по приобретению прав на векселя, которая трансформировалась в игровые автоматы одним нажатием клавиши. В залах нелегального игорного клуба находились псевдопокупатели векселей, которые не догадывались, что совершают сделки на рынке ценных бумаг. Все они не имели представления, что такое вексель, и рассказали, что пришли играть»