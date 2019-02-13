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Бизнес
13.02.2019 16:34
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Нелегальный автобус задержали на Московском шоссе под проклятия директора

Разваливающийся белый автобус увезли на спецстоянку под проклятия директора нелегальной транспортной компании, прибывшего на место. Так завершился рейд межведомственной транспортной комиссии в Тосненском районе 13 февраля.

Как сообщает «Фонтанке» областное управление по транспорту, автобус двигался по Московскому шоссе (трасса М-10 «Россия») в сторону Москвы. Рейд застал его под Любанью. Водитель выдал версию о том, что автобус работает как служебная развозка. Однако при проверке документов выяснилось, что у водителя отсутствует аттестация по транспортной безопасности, а часть пассажиров подтвердили, что водитель брал с них деньги за проезд.

Пока сотрудники ГКУ «Леноблтранс» готовили машину к эвакуации, на место прибыл индивидуальный предприниматель Филипян. Со словами «а ты знаешь, кто я?» он попытался помешать увозу автобуса, однако на помощь транспортникам пришли сотрудники Тосненского ГИБДД. В результате автобус-«нелегал» отправился на спецстоянку.

Нелегальный автобус задержали на Московском шоссе под проклятия директора

Это уже пятый рейд комиссии за последние три месяца. Эвакуация происходит каждый раз, а на место часто приезжают люди, пытающиеся решить вопрос силой. В 2018 году по итогам таких рейдов на спецстоянки отправились 45 автобусов, было возбуждено почти полтысячи административных дел.

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