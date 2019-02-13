Опрос: Немцы видят в США самую большую угрозу миру

За последние несколько лет существенно выросло число граждан ФРГ, которые считают США наибольшей угрозой миру. В 2019 году об этом заявили 56% респондентов.

«Для граждан Германии существует один центральный фактор неопределенности, который затрагивает их лично. Это США под руководством Дональда Трампа», – об этом 13 февраля сообщается в исследовании Института демоскопии в Алленсбахе, данные которого приводит https://www.n-tv.de/politik/Deutsche-sehen-USA-als-Bedrohung-article20855644.html немецкий телеканал n-tv.

Если в январе 2019-го угрозу в США увидели почти 60% немцев, то, для сравнения, в прошлом году их было 40%, а в 2014-м — всего 14%.

В этом году Америке даже удалось обойти КНДР с 45% и Турцию с 42%. В России угрозу увидели 41% опрошенных.

За 10 лет среди немцев вырос процент тех, кого волнуют проблемы мира, тогда как раньше жителей ФРГ больше беспокоили личные вопросы. «Граждане в настоящее время оценивают свою личную ситуацию гораздо более позитивно, чем развитие общества и ситуацию в мире. <...> Эта тенденция становится все более заметной», – говорят исследователи.

Опрос проходил с 5 по 7 января. Выбрать можно было несколько вариантов ответа.