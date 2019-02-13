В Госдуме предложили в несколько раз увеличить штрафы за «фейк ньюс» и неуважение к власти

Штрафы за фейковые новости и неуважение к власти в Интернете могут увеличиться в несколько раз. Поправки ко второму чтению законопроекта подготовила группа депутатов.

Как сообщает 13 февраля «Медуза» со ссылкой на ТАСС, авторы поправок предлагают штрафовать физлица на 30 – 100 тыс. рублей. В первоначальной редакции документа наказание исчерпывалось пятью тысячами. Санкции для должностных лиц больше – 60 – 200 тыс. рублей. Было 30 – 50 тысяч.

При этом для юрлиц предлагается послабление. Новая вилка штрафов начинается с 200 тыс. рублей и заканчивается полумиллионом. Это ровно в два раза меньше изначально предложенных сумм.

Также авторы поправок хотят дополнительно прописать наказание за «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций», а также за случаи, когда из-за недостоверной информации погиб или пострадал человек или произошли «массовые нарушения общественного порядка или общественной безопасности». За эти нарушения юридические лица предлагается штрафовать на сумму до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, скандальный законопроект был принят в первом чтении 24 января. Дата следующего заседания пока не назначена, однако, поправки необходимо подготовить к 22 февраля. «Фонтанка» поговорила с одним из авторов инициативы сенатором Андреем Клишасом. Он сказал, что не считает закон «драконовским».