Второй пуск ракеты "Ангара-А5" планируется в декабре с космодрома Плесецк

Второй пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в декабре, сообщил 13 февраля Центр Хруничева.

"Центр Хруничева подготовит к отправке на космодром Плесецк вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", запуск которой состоится в декабре 2019 года", – говорится в сообщении на сайте предприятия. Также отмечается, что в 2019 году запланировано шесть пусков ракеты-носителя "Протон-М".

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что ракета "Ангара-А5" полетит во второй раз в конце 2019 года с новым разгонным блоком, который создается РКК "Энергия" в рамках опытно-конструкторской работы "Персей-КВ" в интересах Министерства обороны РФ.