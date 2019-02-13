В финском Оулу арестовали очередного подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Уездный суд Оулу (город на западном побережье Финляндии) арестовал 33-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и сексуальной эксплуатации ребёнка. Об этом 13 февраля сообщает полиция Финляндии.

По данным следствия, жертвами стали две знакомые между собой несовершеннолетние девочки, одной из которых 14 лет, другой нет 18. Преступления были совершены 8—9 января и 9—10 февраля в частной квартире. Как пишет издание Ilta-Sanomat, насильников было несколько, однако полиция пока задержала лишь одного. Он живёт в Финляндии несколько лет и имеет ВНЖ.

По данным на 17 января, в полицейском департаменте Оулу на стадии расследования находилось 160 дел о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. На днях в финском сегменте Интернета появилось видео, в котором была объявлена «охота на педофилов».