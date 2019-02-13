«Пит-Продукт» расколбасило. Почему финская Atria задумалась о продаже российского бизнеса

Производство колбас и сосисок в Ленобласти уже четыре года приносит финским владельцам убытки. Резкое подорожание сырья и повышение НДС стало последней каплей.

Светлана Холявчук/Интерпресс

О том, что финская компания Atria (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) может уйти из России вслед за Stockmann и Kesko, говорится в сообщении на ее сайте от 13 февраля. Как отмечает производитель, обновленная стратегия развития, принятая в начале 2019 года, предполагает «быстрое улучшение бизнес-операций в России, что подразумевает рост продаж и возвращение к прибыльности». Отказ от производства является одним из вариантов достижения цели. Кроме того, Atria оценивает возможность реорганизации структуры бизнеса сети быстрого питания Sibylla. «В будущем мы намерены максимально фокусироваться на нашем основном бизнесе и его здоровом росте», – заявил генеральный директор Atria Юха Грён.

Опубликованная одновременно с заявлением финансовая отчетность компании проливает свет на причины такого решения. Так, по итогам 2018 года выручка Atria Russia снизилась в евро на 12,4%, до 75,1 млн евро. Операционный убыток составил 4 млн евро по сравнению с операционной прибылью 0,8% млн евро в 2017 году. «Бизнес не развивается так, как хотелось бы», – заявил в комментарии финской газете Yle Юха Грён. При этом продажи Atria в России в последние годы составляли около 5% от общего оборота концерна.

Atria работаеет на российском рынке с 2005 года и является одним из крупнейших по объему выручки и вложенных инвестиций игроков из Суоми. В рейтинге «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России-2018» она занимает 15-е место. Компания владеет двумя производственными площадками – в Синявино и Горелово, а также развивает сеть ресторанов быстрого питания Sibylla, которая насчитывает более 2000 точек и является крупнейшим по их количеству участником рынка общепита, опережая таких игроков, как «Теремок» и «Макдональдс».

Финансовые сложности у компании начались сразу после введения эмбарго. Так, по данным СПАРК, в 2014 году ООО «Пит-Продукт» (российское юрлицо Atria) получило убыток в 1,2 млрд рублей. В следующие три года объем потерь сокращался. 2017 год компания закончила с убытком в 276 млн рублей. При этом выручка оставалась примерно на одном уровне.

По словам Юхи Грёна, Atria продолжала страдать от слабого рубля, а также антисанкций, запрещающих экспорт мяса в Россию из Финляндии и других стран Европы. Но 2018 год принес компании новые сложности: цены на сырье выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания в своей отчетности.

На динамику цен повлияла вспышка африканской чумы свиней, ранее рассказывал «Фонтанке» Илари Хююрюнен, назначенный вице-президентом «Атриа Россия» летом 2018 года. Кроме того, компания по-прежнему импортирует 20% сырья. Основной поставщик – страны Южной Америки. А значит, предприятие зависит от колебания курса российской валюты.

Попытка поднять цены в начале года привела к тому, что сети сократили объемы закупок ее продукции. Но жертвовать качеством для снижения себестоимости не позволили «предельно жесткие стандарты», комментировал Илари Хююрюнен. Топ-менеджер пообещал выправить ситуацию, снижая издержки, договариваясь с сетями и возвращая симпатии покупателей за счет расширения ассортимента. 2018 год может быть закончен с прибылью, не исключал он.

В плюс производитель так и не вышел. Но в четвертом квартале Atria удалось сократить отставание с прошлым годом в полтора раза по сравнению со всем 2018-м, следует из финансовой отчетности. Так, продажи снизились на 8,3% по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года, до 19,9 млн евро. Операционный убыток составил 2,6 млн евро по сравнению с операционной прибылью в 0,8 млн евро годом ранее.

Судя по заявлению головной компании, в финской Atria хотят более быстрых улучшений. В течение какого именно периода российскому подразделению необходимо стать прибыльным, чтобы сохранить поддержку акционеров, в компании на момент публикации не уточнили. Также не сообщается, будет ли руководство заниматься поиском покупателя уже сейчас или запустит этот процесс по истечении «испытательного срока».

Когда колбаса дороже мяса

Atria — не единственный мясной производитель Петербурга и Ленобласти, который в последнее время испытывает проблемы. Подорожание сырья и ценовое давление розничных сетей уже стали причиной ухода с рынка «МК Диетпродукт», который выпускал сосиски и мясные полуфабрикаты. Выставлен на продажу бизнес «Мясной гатчинской компании», одного из крупных производителей охлажденного мяса и консервов в регионе. Ее владельцы утверждают, что хотят расстаться с активом, чтобы заняться новыми проектами. Но участники рынка и эксперты указывают на отсутствие перспектив у этого бизнеса.

По данным Петростата, в 2018 году выпуск колбасных изделий в Северной столице упал на 4,1%, до 33,7 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов — на 9,5%, до 44,4 тыс. тонн. В Ленобласти изготовили 14,1 тыс. тонн колбас и сосисок, что на 16,4% меньше, чем годом ранее, а вот производство мясных полуфабрикатов выросло на 11,4%, до 48,6 тыс. тонн.

Население реже покупает колбасу, поскольку она дороже охлажденного мяса. Так, килограмм свежей говядины стоит в среднем 347 рублей, килограмм полукопченой колбасы – 536 рублей, сосиски и сардельки — 442 рубля. «Сейчас мясная переработка низкорентабельна, особенно в малом и среднем бизнесе», – рассказал экс-топ-менеджер одного из крупных производств в Ленинградской области. По его словам, генерировать стабильную доходность могут только крупные холдинги, которые включают и собственные животноводческие комплексы, и производство кормов, и розничные сети.

Реализовать базовый сценарий стратегии, то есть увеличить продажи и выйти в прибыль, для Atria будет проблематично, считает генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Производители продуктов питания оказались зажаты в тиски: с одной стороны, на них давит рост себестоимости — из-за повышения НДС, «Платона», валютных курсов и т. д. С другой, снижение покупательской способности не позволяет ретейлерам принимать повышение цен», – говорит он. В этой ситуации неизбежно придется жертвовать прибылью или качеством. «Но последнее для международной компании неприемлемо», – уточняет он.

Финский исход

В прошлом году пять крупных финских игроков покинули российский рынок или объявили о продаже бизнеса. Самой крупной потерей стал уход группы Kesko, которая в 2018 году продала французской Leroy Merlin свой последний актив — сеть магазинов товаров для дома и ремонта «К-Раута». Еще один гигант финского бизнеса, Stockmann, спустя два года переговоров нашел покупателя для ТЦ «Невский центр» в Петербурге в лице чешской PPF.

Два игрока уступили свой бизнес российским компаниям. Так, 18 клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия» перешли от структур финского врача и предпринимателя Ральфа Ашорна и его партнеров к ООО «Севергруп». Производитель металлоконструкций Ruukki договорился о продаже российского бизнеса ООО «Салаватнефтемаш». Самостоятельное существование прекратил и строительный концерн Lemminkainen. Компания на глобальном уровне вошла в состав группы YIT и стала работать под этим брендом.

Вероятными претендентами на покупку бизнеса Atria могут стать крупные агропромышленные холдинги, считает Иван Федяков, но скорее не «Черкизово» и «Мираторг», у которых уже есть свои узнаваемые бренды и розничные проекты, а компании, которые в большей степени ориентированы на животноводство. «Они могут переплатить за раскрученные марки, даже несмотря на отрицательную рентабельность», – говорит он.

Точную сумму, за которую могут быть проданы активы Atria в России, эксперт оценить затруднился. «Но учитывая популярность брендов, а также налаженную логистику и сбытовую сеть, можно предположить, что они смогут уйти с рынка с премией, то есть заработать больше, чем вложили», – считает Иван Федяков. По данным исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России-2018», с момента выхода в Россию Atria инвестировала 205 млн евро.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»