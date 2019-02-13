Бывшего главу ТИК Кировского района обвинили во взятке. В его коллеге по уголовному делу о мошенничестве на миллион евро следствие увидело организатора

Приморский районный суд Петербурга продлил срок пребывания под стражей фигурантам уголовного дела о мошенничестве на миллион евро Олегу Чепрасову и Андрею Пономареву. В изоляции они пробудут до 16 апреля.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов 13 февраля, москвичу Олегу Черпасову утяжелили обвинение. Теперь следствие видит его в роли организатора преступной схемы. Ему вменяют подделку документов для совершения мошенничества ( ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Бывшему председателю территориальной избирательной комиссии Кировского района Петербурга Андрею Пономареву обвинение переквалифицировали с мошенничества на пособничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Действовал он в пользу третьего сообщника, местонахождение которого не установлено.

Пономарев и Чепрасов, по версии СК, причастны к вымогательству 1 млн евро у главы компании-застройщика Аракчеевских казарм «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова. За данную сумму они обещали помощь в принятии Верховным судом нужного решения, которое позволило бы перестроить Аракчеевские казармы, несмотря на протесты градозащитников.

Как писала «Фонтанка» ранее, следствие активно работает над подтверждением тесной связи Чепрасова с бывшим советником председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева — Игорем Борисенко. 36-летний Чепрасов многим был известен как племянник 61-летнего Борисенко. СКР предполагает, что Чепрасов выполнял поручения Игоря Борисенко, который с начала 2000-х годов занимал в Судебном департаменте должность заместителя начальника главного управления — начальника отдела, но фактически работал советником председателя ВС.