«Лексус» за 7,4 млн руб. увели от ТРК на Испытателей. Не спас даже пароль

Спутниковая сигнализация, иммобилайзер и пароль не спасли дорогой Lexus от угона. Машину увели с парковки торгового комплекса в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, с заявлением об угоне в полицию обратился 29-летний петербуржец, работающий ведущим менеджером в одной из строительных компаний города. Мужчина рассказал, что в 21:40 12 февраля не обнаружил на месте свой белый Lexus LX570 2018 года выпуска, который припарковал в 18 часов на стоянке ТРК «Сити Молл» на проспекте Испытателей, у дома 5, корпус 2.

Автомобиль мужчина приобрел только в конце декабря 2018 года, в полной комплектации за 7,4 миллиона рублей и не в кредит. Иномарка оборудована спутниковой сигнализацией и иммобилайзером, а перед тем, как завести мотор, нужно провести метку и ввести пароль.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что у помощника депутата петербургского ЗакСа угнали «Ленд Ровер» за 3,5 миллиона рублей.