В Петербурге медведица откусила снеговику нос

Смешное видео игры питомицы по имени Хаарчаана опубликовал Ленинградский зоопарк.

Белые медведи – символ зверинца, а появившаяся в Петербурге в 2017 году Хаарчаана стала всеобщей любимицей.

Видео: Ленинградский зоопарк

Как рассказали "Фонтанке" в зоопарке 13 февраля, сотрудница, которая работает с белыми медведями, решила развлечь подопечную, соорудив большого снеговика. Хаарчаана подарок приняла и сразу попробовала его на зуб, откусив ему нос, а затем и вовсе разворошила снежную конструкцию.

В этом году у Хаарчааны в силу погодных условий много возможностей для игры на снегу, а морозы, которые не понравились петербуржцам, для мишки несущественные, заметили в зоопарке.

Хаарчаана, чье имя переводится с якутского как "снежинка", родилась 30 ноября 2016 года в зоопарке Орто-Дойду города Якутска, а спустя год переехала в Ленинградский зоопарк к своей бабушке – медведице Усладе.