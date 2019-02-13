«Мы видим, что ситуация успокоилась». За последние два дня в петербургский Жилком поступило всего 5 обращений по протекающим крышам

На горячую линию Жилищного комитета 11 февраля поступило 3 обращения от петербуржцев, связанных с протечкой крыш, а 12 февраля — 2. Об этом 13 февраля рассказал заместитель председателя комитета Сергей Шарлаев.

«Мы видим, что ситуация в этой части успокоилась. Это связано с тем, что были произведены большие объемы сброса снега с кровель. Кроме того, сегодня установилась отрицательная температура и это сказывается на ситуации с протечками», – пояснил Сергей Шарлаев.

С начала 2019 года в Жилищный комитет поступило 170 обращений из-за протегающей кровли, в то время как в 2010 – 2011 годах эти цифры перешагнули отметки в 500 и 1100 жалоб. На замечание корреспондента «Фонтанки» о том, что большая часть петербуржцев использует альтернативные способы донесения информации о протечках — портал «Наш Санкт-Петербург», аварийные службы управляющих компаний и общую службу «004», – Шарлаев заметил: «Дано поручение не игнорировать и максимально быстро выезжать. Было создано 119 аварийных бригад».

Кроме того, зампред комитета рассказал, что делать в случае, если управляющая компания игнорирует сообщение о протечке от гражданина, как это произошло у читателя «Фонтанки» Дмитрия Смирнова, который ждал аварийную службу 4 дня и за это время «потерял» потолок в своей квартире. По словам Шарлаева, в случае, когда управляющая компания остается равнодушной к проблемам петербуржцев, следует позвонить на горячую линию администрации района.

Напомним, что по итогам первой недели февраля тысячи петербуржцев пожаловались на протекающие крыши. «Фонтанка» подробно объясняла масштабы происходящего и его причины.