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Общество
13.02.2019 15:43
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97% российских школьников начальных классов "живут" в Интернете, но лишь каждый четвёртый контролируется родителями

89% российских дошкольников в возрасте 5 – 7 лет являются активными интернет-пользователями. В возрасте 8 – 11 лет "живут" в Сети уже 97% юных россиян. Об этом сообщает «Институт исследований Интернета».

При этом дети всё раньше начинают пользоваться Мировой паутиной. В среднем уже в 4 – 5 лет. Причём более трети (39%) делают это самостоятельно. К 8 – 11 годам этот показатель возрастает до 55%. У 44% детей в возрасте 5 – 7 лет есть собственный смартфон, у детей в возрасте 8 – 11 лет этот показатель уже 74%.

Основным ресурсом, где дети делятся контентом и создают его сами, остается ВКонтакте. Среди авторов этой социальной сети 20,5% младше 18 лет. При этом в безопасности соцсетей уверены только 12% пап и мам, гласит доклад «Детский Рунет -  2018».

Самостоятельно используют какие-либо средства обеспечения безопасности своих детей в Сети (кроме антивирусных программ) лишь 23% родителей. Три года назад фильтрацию информации для своего ребёнка настраивал лишь каждый двадцатый родитель (5%). 12% соглашаются на услуги по фильтрации детского контента от своих провайдеров.

В то же время всё больше родителей считают необходимым следить за интернет-потреблением своих детей. В 2012 году на эту необходимость указывали 90% респондентов. В 2018-м – уже 96%.

В том, что в Интернете нет безопасных для детей сервисов, сегодня уверен каждый пятый родитель (18%). В 2015 году так отвечали 24% старших членов семей.

Большинство родителей осознают в первую очередь собственную ответственность за безопасность детей в Сети. Чем моложе родители, тем выше этот показатель. Родители, которые сами не пользуются интернетом, в 2 раза чаще говорят об ответственности государства и школы.

Соавтор нашумевшего закона о «суверенном Интернете» (принят Госдумой в первом чтении 12 февраля) сенатор Людмила Бокова обосновала усиление регулирования Рунета необходимостью обеспечения «информационной безопасности детства».

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