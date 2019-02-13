«Тихий, спокойный, способный». Еще один белорусский школьник устроил второе за неделю нападение с ножом

Подросток ударил ножом сторожа центра по перевалке и хранению нефтепродуктов в Жабинке, который попытался остановить проникших на объект школьников. Среди хулиганов мог быть сын местного чиновника.

На западе Брестской области трое школьников проникли на территорию базы, где их встретил охранник. Он поймал одного из подростков и повел в сторожку, однако по пути другой хулиган напал на него с ножом со спины. ЧП произошло 9 февраля, однако стало известно об этом только через несколько дней, как сообщает портал tut.by.

По версии следствия, в самом начале проникновения на базу компания состояла из 4 школьников, но один из них отказался лезть на объект. Двое хулиганов – это учащиеся 8-го класса местной средней школы, а третий обучается в кадетском классе в Барановичском районе, хотя ранее также учился в Жабинке. Директор школы охарактеризовал ученика, который нанес удар ножом, как мальчика «из положительной семьи». Он, по словам руководителя учебного заведения, был «тихим, спокойным, способным», однако в последнее время стал замкнутым, поэтому с ним работали специалисты.

По данным СМИ, один из хулиганов – сын управделами Жабинковского райисполкома, а на прошлой неделе ему исполнилось 14 лет. Отец мальчика подтвердил, что «такой момент был», отметив, что сейчас следователи проводят проверку произошедшего.

Сторож был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как «удовлетворительное».

Напомним, что в понедельник, 11 февраля, подросток 2003 года рождения напал с ножом на однокашников и преподавателя. От полученных ранений педагог и один из учеников скончались на месте, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Перед нападением школьник удалил свои страницы в соцсетях. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело об убийстве.