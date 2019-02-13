Европейские премьер-министры соберутся в Хельсинки в преддверии председательства Финляндии в ЕС

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 19—20 февраля встретится со своими европейскими коллегами из Словении, Нидерландов и Бельгии, чтобы обсудить основные темы председательства Финляндии в ЕС, которое она примет во второй половине текущего года. Об этом сообщает правительство страны.

В своей резиденции в Кесаранта Сипиля примет 19 февраля главу правительства Словении Марьяна Шареца и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а 20 февраля проведёт переговоры с главой кабмина Бельгии Шарлем Мишелем. Они прибудут в Хельсинки на встречу премьер-министров партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE).

В повестке переговоров заявлено развитие внутреннего рынка ЕС и вопросы климата. Лидеры также обсудят другие актуальные вопросы ЕС, такие, как предстоящая пятилетняя стратегия Совета Европейского Союза и выход Великобритании из ЕС, а также вопросы двусторонних отношений.

Финляндия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с 1 июля по 31 декабря 2019 года.