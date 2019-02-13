В Петербурге плата за "коммуналку" в феврале выросла на 3%

В среднем петербуржцы заплатят за жилищно-коммунальные услуги в феврале 5 075 рублей, что на 3% больше, чем месяцем ранее, когда средний счет составил 4 905 рублей. Об этом 13 февраля рассказал первый заместитель председателя городского жилищного комитета Василий Осипов.

По его словам, два главных фактора повлияли на рост цены: погода и увеличение НДС. Так, в среднем в январе температура воздуха составила -4,5 градуса, что в свою очередь увеличивает расход тепла. Кроме того, Осипов рассказал, что в февральских квитанциях плата за отопление начислена по новым тарифам всем многоквартирным домам, а не только тем, у кого отсутствуют индивидуальные приборы учета.

Напомним, что за исключением случаев, связанных с погодой и временем года, плата за ЖКХ в 2019 году повысится дважды. Первое увеличение уже произошло 1 января во всех регионах – на 1,7%. Второе случится в июле, везде по-разному, но не более, чем разрешило федеральное правительство. Для Петербурга планку установили на уровне 4,5%, хотя Смольный рассчитывает уложиться в 4,3%. Если в 2018-м гигакалория стоила 1 745 рублей 86 копеек, то с января подорожала до 1 775,45 рубля, а с июля подорожает до 1834,90 рубля. За кубометр горячей воды граждане платят с 1 января 106,53 рубля, а с июля будут платить 110,09.