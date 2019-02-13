Новость в картинке: аналитики назвали любимые премиальные SUV россиян. BMW X5 сдаёт позиции

В сегменте премиальных кроссоверов и внедорожников в 2018 году самой популярной машиной у россиян остался Lexus RX. А вот поклонников у BMW X5 и Mercedes-Benz GLS за год заметно поубавилось.

Как сообщает 13 февраля аналитическое агентство «Автостат», на Lexus RX в 2018 году пришлось 10% всех продаж премиальных SUV в России. За год кроссовер разошелся тиражом в 9781 автомобиль. При этом с 2017 года его продажи выросли почти на 4%.

Второе место досталось еще одному «Лексусу» – модели NX, чьи продажи выросли на 10,4% и достигли 7172 машин. Третьим стал кроссовер BMW X5 с результатом в 4927 проданных автомобилей. Однако по сравнению с 2017 годом его продажи упали более чем на четверть. Сопоставимое падение показал Mercedes-Benz GLS – примерно на 20%.

А самый большой рост популярности за год продемонстрировал BMW Х3 – аж на 77,8%. Его продажи подскочили с 2412 машин до 4288. Наиболее стабильным же оказался Audi Q7 – его результат отличается от прошлогоднего всего на 48 авто, правда, в отрицательную сторону.