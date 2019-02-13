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Город
13.02.2019 15:15
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Главная барная улица Петербурга рассказывает анекдот о том, что такое Россия

Многие петербуржцы заметили, что город после выходных стал чище. Но не все и не везде.

Внимания дорожников, в частности, не хватило двум очень популярным среди молодёжи и туристов улицам – «барным»: Рубинштейна и Думской. Фотографии сугробов на Рубинштейна мы уже демонстрировали, теперь покажем Думскую.

Главная барная улица Петербурга рассказывает анекдот о том, что такое Россия

Вот как выглядит в среду, 13 февраля, эта улица, расположенная в самом центре Петербурга, рядом с Невским проспектом и Гостиным двором. Помимо множества баров на ней располагаются музыкальная школа, офисы и отделения двух крупных банков. Вчера здесь была лужа в полдороги, а сегодня – не идётся и не едется, потому что гололедица.

Впрочем, вчера машинам было не легче. Проездом частично рулил дворник. А маленькая история, рассказанная нашим фотокорреспондентом, являет собой анекдот о жизни всей России – хотя дело происходит в сотне-другой метров от центральной магистрали культурной столицы.

В один прекрасный момент в рытвинах и колдобинах Думской увяз грузовой микроавтобус, долго ёрзал, пока из задней легковушки не прибежал парень: «Давай толкнём?» Потом возвращается и говорит: «Там в кабине кроме водителя сидят грузчики и не хотят вылезать».

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