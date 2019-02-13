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14.02.2019 10:00
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С малышом в «чужой» машине: почему родители променяли автобусы на такси

С малышом в «чужой» машине: почему родители променяли автобусы на такси

shutterstock.com

Родители Петербурга всё чаще предпочитают такси городскому транспорту. Бум поездок с детьми отметили в «Яндекс.Такси». По данным сервиса, только во второй половине 2018 года количество заказов с детскими автокреслами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло в 3 раза.

Такси с детским креслом или бустером – не новинка. «Яндекс.Такси», например, предоставляет эту услугу с 2015 года. Тогда удерживающими устройствами оборудовали одну тысячу автомобилей по стране. Уже через два года компании потребовался перезапуск опции: поездки оказались настолько удобны для родителей, что имеющихся кресел не хватало.

В прошлом году тот же агрегатор инвестировал в развитие услуги 249 млн рублей. На эти деньги совместно с компанией «Агуша» закупили 8 000 новых автокресел и оплатили обучение водителей. Сейчас планируют увеличить число удерживающих устройств ещё на 6 000 штук.

Летом прошлого года в 10 крупных городах появилась и специальная опция от «Яндекс.Такси». Оформить заказ по тарифу «Детский» сегодня можно и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в областях. А вот выполнить такую поездку под силу не каждому водителю. Список машин, которые доступны по этой опции, сервис составляет заранее. Как правило, это просторные авто, за руль которых держатся специально обученные водители.

В результате апгрейда опции число поездок с детьми стало расти еще быстрее. Так, если в первом полугодии 2018 года количество таких заказов в среднем по России выросло на 30%, то во втором полугодии – на 126%. Напомним, в Санкт-Петербурге и области количество вызовов подскочило в 3 раза.

Подробно о том, почему для тарифа «Детский» агрегатор выбирает только автокресла Cybex Aura Fix (Isis-Fix), как они прошли краш-тест на безопасность и почему тренинги с водителями проводили психологи Инcтитyтa дoшкoльнoгo oбpaзoвaния и ceмeйнoгo вocпитaния читайте в блоге «Яндекс.Такси».

 

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Новости компаний
shutterstock.com
14.02.2019 10:00

С малышом в «чужой» машине: почему родители променяли автобусы на такси

Родители Петербурга всё чаще предпочитают такси городскому транспорту. Бум поездок с детьми отметили в «Яндекс.Такси». По данным сервиса, только во второй половине 2018 года количество заказов с детскими автокреслами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло в 3 раза.
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