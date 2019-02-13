The New Times пытается оспорить 22-миллионный штраф в Верховном суде. Кассационную жалобу подала Евгения Альбац

Главред The New Times Евгения Альбац подала в Верховный суд России кассационную жалобу, требуя отмены штрафа в 22 млн рублей.

«В суд поступила кассационная жалоба Альбац Евгении Марковны в отношении ООО "Новые времена" (издатель The New Times) об отмене решения мирового судьи от 25 октября 2018 года», – сообщает 13 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

Напомним, 25 октября прошлого года мировой участок Тверского района Москвы оштрафовал ООО «Новые времена» на беспрецедентную сумму для СМИ – 22 млн 250 тыс. рублей, а саму Альбац – на 30 тыс. рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Оппозиционное общественно-политическое издание смогли спасти: в рамках краудфандинговой кампании Евгения Альбац смогла собрать все необходимые деньги и выплатить штраф.

Позже столичный Тверской суд признал судебные решения законными, а Мосгорсуд отказался удовлетворить поступившие жалобы.

В начале января Евгения Альбац объявила, что намерена уйти с поста главного редактора «в ближайшее время».