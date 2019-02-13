«Неприятная ситуация». Матвиенко пропустит послание Путина Федеральному собранию

Спикер Совета Федерации ФС РФ рассказала, что в этом году она не сможет лично присутствовать на послании президента из-за поездки в Юго-Восточную Азию, которую нельзя перенести. Однако Матвиенко пообещала посмотреть обращение главы государства онлайн.

«За несколько дней до визита отменять визит и переносить, учитывая запланированные встречи с руководством этих государств [Юго-Восточной Азии], признано нецелесообразным. И мне рекомендовано осуществить этот официальный визит», – цитирует 13 февраля Валентину Матвиенко ТАСС.

Спикер Совета Федерации рассказала, что, когда была обнародована дата обращения Владимира Путина к парламенту, она посоветовалась с президентом, как же ей быть. Он, в свою очередь, дал поручение МИД оценить ситуацию. Дипломаты заверили, что ехать надо, так как этот визит готовился весь год. «Вот такая неприятная для меня ситуация произошла с точки зрения совпадения дат. Но это уже не мое решение. Было принято решение руководством. Иначе это будут имиджевые некие потери для РФ», – уточнила Матвиенко.

По ее словам, у нее будет возможность посмотреть послание в Интернете.

Напомним, в этом году президент России Владимир Путин выступит с посланием в среду, 20 февраля. В этот раз оно пройдет в другом месте, так как Георгиевский зал Кремля не успевают подготовить к 20 февраля. В 2018-м президент говорил о социально-экономическом развитии страны и вопросах обороноспособности. Последняя часть вызвала наибольший отклик — в особенности за рубежом, поскольку президент "рассекретил" оборонные разработки России, не имеющие аналогов в мире. Россию начали обвинять в нарушении международных договоров из-за разработок нового оружия, о котором рассказал президент.