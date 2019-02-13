МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,52 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

В предыдущем докладе МЭА также указывало, что спрос на российскую нефть в 2019 году составит 3,51 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 10 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.

Согласно оценке МЭА, в 2018 году спрос на российскую нефть составил 3,47 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА оценивает спрос на нефть из РФ в 2017 году на уровне 3,32 млн баррелей в сутки. Спрос на российскую нефть в 2016 году, согласно данным МЭА, составил 3,33 млн баррелей в сутки.