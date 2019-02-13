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Общество
13.02.2019 14:35
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Минюст: Родителей могут обязать содержать своих детей-студентов во время учёбы в вузе

Министерство юстиции РФ считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в высших учебных заведениях. Об этом в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации 13 февраля заявил глава ведомства Александр Коновалов. Предложение прозвучало через запятую с другими инициативами по корректированию законодательства, связанного с детством.

«Считаем, что в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве, отсутствии родительского попечения должны быть выработаны и реализованы следующие предложения:
– уточнение правил защиты прав и законных интересов ребёнка.
– Установление минимального размера алиментов.
– Установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
– Корректировка брачного возраста, уточнение оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак
– Установление уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка», – сказал Александр Коновалов с трибуны СФ.

Подробности и детали возможной реализации заявленных инициатив министр юстиции РФ пока не раскрывает.

Минимальная государственная академическая стипендия в России составляет 1633 рубля для высшего образования. Максимальная – 6 тысяч рублей, если студент учится без троек. Для отличников и активных участников общественных начинаний вуза предусмотрена повышенная стипендия: 5-7 тысяч рублей для студентов, 11-14 тысяч – для учащихся в аспирантуре.

В начале февраля член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов предложил не лишать стипендий студентов-троечников в том случае, если они совмещают учебу с работой по специальности.

«Студентам приходится соглашаться на любые условия: бесплатные стажировки и низкая зарплата, — лишь бы иметь возможность учиться у лучших, нарабатывать опыт. Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит», – сказал депутат агентству «Москва».

Помимо государственных стипендий, в России практикуется выплата стипендий от конкретных организаций. Например, в 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко учредил именные стипендии для студентов медицинских вузов, обучающихся «без двоек» по целевому направлению (5 тысяч в месяц, в ординатуре – 10 тысяч рублей). «Газпром нефть» ежегодно отмечает талантливых математиков студентов и аспирантов СПбГУ. ИТМО в 2018 году учредил стипендию для киберспортсменов.

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