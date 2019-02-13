Индия собирается «срочно» закупить российские истребители

Индийские военно-вооруженные силы начали переговоры с российской стороной по поводу «срочной закупки» МиГ-29, которые могли бы быть поставлены «в сравнительно короткие сроки».

Республика на полуострове Индостан намерена укомплектовать 21 истребителем новую эскадрилью ВВС. Об этом 13 февраля сообщает издание The Economic Times со ссылкой на свои источники в индийском правительстве.

Индия готова заплатить 35,5 миллионов евро за воздушное судно. Российские аналоги обойдутся значительно дешевле, чем французский Dassault Rafale, который в качестве покупки также рассматривают военные.

ВВС Индии неоднократно заявляли о нехватке боевых самолетов. Сейчас у республики 45 истребителей МиГ-29, последний из которых был куплен в 2010-х. Первые МиГ поступили на вооружение еще в 1980-х.