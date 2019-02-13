«Она угрожала взорвать мою машину с ребёнком». Петербурженка рассказала о поножовщине в детском саду

Личная неприязнь могла стать поводом для конфликта двух мам в детском саду Адмиралтейского района Петербурга. Пострадавшая от ножа рассказала «Фонтанке» подробности произошедшего.

По словам Анастасии, перед Новым годом в группе её сына в детском саду №45 на проспекте Римского-Корсакова появилась новенькая девочка. Мама ребенка, приехавшая с Украины, не отличалась дружелюбием, «всегда была готова на конфликт с другими мамами, воспитателями и с заведующей». Сначала вновь прибывшей родительнице якобы не понравились купленные к новогоднему празднику подарки, а затем её исключили из группы родительского комитета в WhatsApp.

«Я удалила её из группы родительского комитета, потому что пожаловались мамочки. Она им названивает и жалуется, что бедная-несчастная, я у неё деньги вымогаю. Хотя у меня мессенджер в доступе, и я могу показать, что никаких вымогательств нет. После того, как я её удалила, она начала угрожать в WhatsApp, что взорвёт мне машину с ребёнком», — заявила женщина.

По словам петербурженки, 5 февраля отстранённая от общения с другими родителями в чате мама начала толкаться в дверях детского сада, завязалась потасовка. Анастасия утверждает, что её схватили за волосы, затем порезали перочинным ножом. Позже медики зафиксировали у неё на голове резаные раны, а её обидчица отделалась ушибами.

Сегодня, 13 февраля, Анастасия изложила свою версию событий следователям.