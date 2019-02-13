В Финляндии объявили охоту на педофилов. Полиция проверяет националистов

В финском сегменте Интернета на днях распространилось видео, в котором было объявлено о том, что «охота на педофилов началась». Ролик стал объектом полицейской проверки.

Как передаёт MTV Uutiset 13 февраля, видео с субтитрами на арабском и английском языках было опубликовано на различных онлайн-платформах. На нём мужчины в масках говорят о своих преступных намерениях в связи с недавними изнасилованиями несовершеннолетних, которые расследуются в Финляндии. Во всех случаях насильники знакомились с жертвами в соцсетях, поэтому финны намеренно создали профили несовершеннолетних девушек, чтобы выйти на тех, кто предлагает им секс. При этом человек в маске подчёркивает, что бояться стоит и «отечественным психам», потому что «охота открыта» на педофилов и насильников всех национальностей.

После того, как власти публично отреагировали на слова о расправе и начали расследование, авторы ролика сами связались с полицией и заявили, что не ставили целью побуждать зрителей к насилию.

Как пояснил комиссар Пекка Хятёнен, полиция проверяет, содержит ли видео признаки преступления. Предполагается, что оно направлено против определённой группы людей. В комментарии СМИ он высказал мнение, что, это, скорее, выпад на почве ненависти, нежели конкретная угроза.