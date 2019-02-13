ГСУ СК по Петербургу отчитался о рекордно низком количестве убийств в городе

Количество убийств, совершенных за год в Петербурге, рекордно снизилось со времен Советского Союза, заявил 13 февраля на коллегии главного следственного управления Следственного комитета России по городу руководитель ведомства Александр Клаус.

По его словам, раскрываемость убийств в 2018 году составила почти 93%, а раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – почти 95%. По сравнению с 2017 годом рост этих показателей составил около 3% и 2% соответственно. За прошлый год в Петербурге нераскрытыми осталось всего 12 убийств, отметил Клаус. "На 4% сократилось количество совершенных на территории города убийств, их зарегистрировано 190. Я хочу подчеркнуть, что это лучший показатель за все постсоветское время существования современной России. Присутствующие в зале помнят годы девяностые, начало двухтысячных, когда количество убийств в Санкт-Петербурге приближалось к тысяче", – сказал Клаус.

Всего в производстве следователей ГСУ в минувшем году находилось более 5 тысяч уголовных дел, из которых окончено почти 3 тысячи. Всего за 2018 год во взаимодействии с сотрудниками подразделений МВД, ФСБ и налоговой службы раскрыто 3826 преступлений. Общий показатель раскрываемости преступлений, подследственных СК, составляет 94,5%, отметил Клаус.

При этом в целом по городу показатель раскрываемости всех видов преступлений составляет 52%. Всего за 2018 год в Петербурге было зарегистрировано 51420 преступлений, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. А тяжких и особо тяжких преступлений — 19254, то есть 37,4% от общего числа, что на 6,5% меньше, чем в 2017 году.

Согласно данным СК, за 2018 год усилиями ведомства было возмещено 23,6 миллиона рублей из 966,8 миллиона рублей ущерба, причиненного в результате преступлений коррупционной направленности. Всего благодаря предпринятым мерам ГСУСК по всем видам преступлений в 2018 году удалось возместить ущерб на сумму 4,3 миллиарда рублей.