Подписавшие «Хартию АПК» аграрные предприятия Ленобласти опровергли визиты ФСБ и налоговиков
Представители аграрных предприятий Ленобласти не подтверждают выемку документов, якобы проводящуюся сотрудниками управления «К» ФСБ и налоговиками. Ранее новость об оперативных мероприятиях в 13 регионах, в том числе 47-м, выдало федеральное новостное агентство.
Как сообщил утром 13 февраля «Интерфакс», ссылаясь на анонимный источник, визиты спецслужб и налоговиков связаны с уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС, а также несоблюдением предприятиями договоренностей, достигнутых при подписании хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.
«Хартию АПК» подписали представители 16 компаний и один предприниматель из Ленинградской области. Все, кому смогли дозвониться журналисты издания 47news, оперативные мероприятия не подтверждают.
«Никто с тремя буквами к нам не приходил, а мы, в свою очередь, никого не посылали. Работаем», – заявил директор предприятия «Рассвет» (занимается откормом крупного рогатого скота) Дмитрий Терентьев.
Опровергли обыски также представители производителя молочных продуктов «Галактика», АО «Племзавод "Агро-Балт"», ООО «Мясокомбинат "Нейма"», птицефабрики «Синявинская», Волховского, Гатчинского и Тосненского комбикормовых заводов, птицефабрики «Роскар».
До аграрного вице-губернатора Ленинградской области Олега Малащенко журналистам не удалось дозвониться.
Справка:
Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана участниками зернового рынка и экспортёрами сельхозпродукции в мае 2017 года. Суть ее в том, чтобы трейдеры зерна работали напрямую с его производителями или их агентами и избегали при закупках сотрудничества с посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты 10% НДС. По данным на 13 февраля, в реестре «Хартия АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции» можно найти информацию о 3 503 организациях.