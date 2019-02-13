Подписавшие «Хартию АПК» аграрные предприятия Ленобласти опровергли визиты ФСБ и налоговиков

Представители аграрных предприятий Ленобласти не подтверждают выемку документов, якобы проводящуюся сотрудниками управления «К» ФСБ и налоговиками. Ранее новость об оперативных мероприятиях в 13 регионах, в том числе 47-м, выдало федеральное новостное агентство.

Как сообщил утром 13 февраля «Интерфакс», ссылаясь на анонимный источник, визиты спецслужб и налоговиков связаны с уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС, а также несоблюдением предприятиями договоренностей, достигнутых при подписании хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

«Хартию АПК» подписали представители 16 компаний и один предприниматель из Ленинградской области. Все, кому смогли дозвониться журналисты издания 47news, оперативные мероприятия не подтверждают.

«Никто с тремя буквами к нам не приходил, а мы, в свою очередь, никого не посылали. Работаем», – заявил директор предприятия «Рассвет» (занимается откормом крупного рогатого скота) Дмитрий Терентьев.

Опровергли обыски также представители производителя молочных продуктов «Галактика», АО «Племзавод "Агро-Балт"», ООО «Мясокомбинат "Нейма"», птицефабрики «Синявинская», Волховского, Гатчинского и Тосненского комбикормовых заводов, птицефабрики «Роскар».

До аграрного вице-губернатора Ленинградской области Олега Малащенко журналистам не удалось дозвониться.