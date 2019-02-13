Водитель «Доджа» устроил свалку из четырёх машин на подмёрзшем Искровском и скрылся

Неудачный маневр привел к массовой аварии в Невском районе Петербурга 12 февраля. Подмерзшая к вечеру дорога не простила водителю обгон. Водитель же решил не дожидаться полиции. Его разыскивают.

Как сообщили «Фонтанке» 13 февраля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 22:45 у дома 20 по Искровскому проспекту. По предварительным данным, водитель автомобиля Dodge (предположительно, Dodge Durango), двигаясь по Искровскому от улицы Дыбенко в сторону улицы Подвойского, превысил скорость и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Terrano. Затем обе машины наехали на припаркованные автомобили: «Додж» на Renault Logan, а «Ниссан» на Nissan Murano.

В результате ДТП 25-летний водитель «Террано» был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель «Доджа» с места происшествия скрылся, полицейские устанавливают его личность. Ведется проверка.

По словам очевидцев, водитель Dodge пошел на обгон, но машину понесло и развернуло боком на «встречку».

«Я видел эту аварию. Я выезжал из арки дома 15 по Искровскому проспекту. «Додж» шёл не меньше 100 км. Он обгоняет «Шевроле», и его начало крутить, так как подморозило. Тем более там двойная сплошная. Жесть полная. Пассажир из «Доджа» вышел сразу, а водитель через какое-то время», – пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий.

Службы прибыли на место в течение 5-7 минут, отмечают очевидцы.

Всего за 12 февраля в Петербурге было зафиксировано 469 ДТП, в 15 из которых пострадали люди, сообщает УГИБДД. За сутки в дорожных авариях был ранен 21 человек, в том числе один ребенок. В Ленобласти же произошло 92 аварии. В шести из них пострадали люди – всего шестеро. Еще один человек погиб.

Кроме того, за минувший день полицейские Петербурга и области задержали 14 пьяных водителей и еще десятерых оформили за отказ пройти медосвидетельствование. Инспекторы пресекли 17 выездов на встречную полосу и выявили 2111 нарушений ПДД. Подавляющее большинство нарушений – 1816 – допустили автомобилисты, но в 295 случаях отличились и пешеходы.

Также за прошедший вторник в ГИБДД зафиксировали 14 сообщений об угонах, задержали четыре разыскиваемых транспортных средства и одного человека, находившегося в федеральном розыске. Еще 15 человек были задержаны за административные правонарушения.

О смертельном ДТП рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД 13 февраля. Это был очередной наезд на стоящее транспортное средство. В больнице умер один из двух пострадавших на КАД в Ломоносовском районе области. 12 февраля около 12:35, по предварительным данным, самосвал «МАН» ударил стоящий «Хёндэ», тот ударил «Рено», «Рено» отлетел в отбойник и вернулся в «Хёндэ». Из корейской легковушки госпитализировали 37-летнюю пассажирку с травмами средней степени тяжести и 29-летнего водителя. Мужчину спасти не смогли.