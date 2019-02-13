На Петергофском шоссе «Солярис» застрял меж трамваев

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«Рогатым» не повезло: на Петергофском шоссе прервалось трамвайное движение, а на Невском проспекте троллейбусу понадобилась помощь пассажиров – «ручная тяга».

Два трамвая зажали «Хёндэ Солярис» на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 13 февраля около 12:25 на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести автомобилист не пропустил трамвай маршрута №60 и совершил с ним столкновение, после чего отлетел во встречный трамвай, тоже 60-й. Оба вагона сошли с рельсов. Никто не пострадал.

Трамвайное движение по Петергофскому шоссе остановлено, сотням и тысячам пассажиров приходится ждать и опаздывать. «Горэлектротранс» напоминает водителям о необходимости пропускать трамваи, имеющие преимущество в движении на дороге. Трамвай не может остановиться мгновенно.

«В сторону Сосновой Поляны не проехать, пробки в БЖ жесть», – жалуется в «ДТП и ЧП» Татьяна. «Весь транспорт вынужден объезжать это место! Тратим кучу времени, а люди ждут автобусов. Троллейбусы просто все встали, ищите пути объезда», – советует Ирина.

На перекрёстке Невского проспекта и Литейного и Владимирского проспектов, по словам очевидцев, пассажирам пришлось толкать троллейбус, благо петербуржцы за зиму уже привыкли к такой физической работе. Правда, на этот раз причиной остановки вряд ли стал снег на дороге: на Невском чисто. Скорее всего, троллейбус встал под пересечкой, то есть под обесточенным участком проводов. Самостоятельно двигаться дальше он не смог, и ему помогли.