Премьер Украины обвинил «Нафтогаз» в провале плана по добыче

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства обвинил «Укргаздобычу» — дочернее предприятие «Нафтогаза» — в провале плана по добыче газа, передает «Укринформ».

«Мы добыли на Украине с частными компаниями совместно 21 млрд кубических метров газа, но я хочу сказать, что крайне недоволен тем, что на самом деле "Укргаздобыча" компании "Нафтогаз" план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалило», — приводит издание слова Гройсмана.

Говоря об энергетической независимости, глава украинского правительства заявил, что страна «вообще не имеет» никаких закупок газа из России.

Ранее «Укртрансгаз» сообщил, что Украина сократила импорт газа по реверсу из ЕС в январе 2019 года в 4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Запасы газа в ПХГ Украины по состоянию на 10 февраля 2019 года составляли 10,617 млрд кубометров.