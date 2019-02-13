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21.02.2019 11:00
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Econet поставит очистное оборудование на целлюлозный завод Коряжмы

Econet поставит очистное оборудование на целлюлозный завод Коряжмы

фото предоставлено компанией Econet Oy

Компания Econet и российская компания «Группа «Илим»» подписали контракт на 2,5 млн. евро на поставку оборудования для очистных сооружений целлюлозного завода в г. Коряжма.

«Мы сотрудничаем с «Илимом» на протяжении многих лет, и заключение данного контракта является демонстрацией того, что наша технология ценится», – говорит председатель правления компании Econet Матти Леппаниеми.

Целлюлозный завод г. Коряжма, расположенный на левом берегу реки Вычегды, примерно в 1000 км к северо-востоку от Москвы, заказал у компании Econet девять отстойников, шесть илоуплотнителей и 14 щитовых затворов. Поставка оборудования будет осуществляться в шесть этапов в течение летних месяцев в период с 2019 – 2021 гг. Помимо производства оборудования, Econet также отвечает за шеф-монтаж.

«Мы разработали оборудование для отстойников, способное работать в суровых климатических условиях, – говорит директор завода Хейкки Виитанен. – В северных широтах бывают температурные колебания от +25 °C до -45 °C. Чтобы оборудование выдерживало суровый климат и не поддавалось коррозии, в его производстве используется кислотостойкая нержавеющая сталь. Оборудование для отстойника, поставляемого в Коряжму, помещается в резервуары с диаметром более 40 м, поэтому его поставляют в частями и собирают на месте. Такая процедура требует тщательного проектирования и технологии производства».

«Мы поставляли для «Группы «Илим» оборудование для очистки стоков уже много лет и настоящий контракт является самым крупным на данный момент. Его подписание показало, что Econet является экспертом в области технологии очистки сточных вод. Для нашего производства Slamex, находящегося в городе Лахти, этот контракт очень важен», – говорит председатель правления концерна Econet Матти Леппяниеми.

Стратегическим партнером Группы «Илим» является одна из крупнейших в мире целлюлозно-бумажных компаний International Paper. За последнее время «Илим» вложил в развитие собственных предприятий значительный для российского целлюлозно-бумажного рынка объем инвестиций в размере 3,2 млрд долларов. Производственные мощности «Илима» расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, а продукция поставляется более чем в 70 стран мира. 

Находящийся в г. Хельсинки концерн Econet специализируется на решении вопросов, связанных с водным хозяйством и экологией и имеет значительный опыт работы в сфере проектирования и строительства, а также поставки оборудования для очистных сооружений. Econet участвовал в проектах и поставлял оборудование во многие страны мира, в том числе во Вьетнам, Китай, Малайзию, Тайланд, Россию и Германию.

 

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фото предоставлено компанией Econet Oy
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