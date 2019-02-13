Лавров: Новые антироссийские санкции принимаются ЕС под «мощнейшим давлением» США

Министр иностранных дел России заявил о несамостоятельности Европейского союза, так как новый пакет ограничительных мер в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе принимается под нажимом Америки.

«Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога», – заявил 13 февраля Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим коллегой из Лесото Лесего Макготи.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Россия не собирается зависеть от «людей, которые так поступают». «Мы уже давно сказали, что санкции мы ни с кем не обсуждаем. Мы хотим наладить свою экономику, торговлю с нормальными зарубежными партнерами таким образом, чтобы не зависеть от чьих-то капризов», – подчеркнул Сергей Лавров.

Он также отметил, что рестрикции в отношении России вводились и раньше за «волеизъявление крымчан» и «все события, которые развиваются вокруг этого региона, в том числе на востоке Украины».

Напомним, что информация о разработке нового пакета санкций со стороны ЕС и США появилась в СМИ 12 февраля. Первым об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.