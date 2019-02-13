IKEA научит спать в поездах. Шведский производитель оборудовал вагон поезда Москва – Санкт-Петербург своей мебелью

Российское подразделение шведской компании IKEA решило продвигать свою продукцию среди пассажиров железных дорог. 13 февраля в рамках рекламной кампании «Спите лучше» компания запустила конкурс, победителям которого предложат проехать из Москвы в Петербург или обратно в фирменном вагоне, оборудованном мебелью компании.

Фото: IKEA

Причем у каждого купе будет свой дизайн, а в меню для пассажиров будут предложены блюда из ресторана IKEA. Состав будет курсировать с 17 февраля по 6 марта.

Чтобы победить в конкурсе, участникам предложат рассказать, почему им нужно выспаться в поездке в Москву или Санкт-Петербург. «Хорошо выспаться можно в совершенно неожиданном месте, даже на скорости 80 км/ч под стук колёс и позвякивание чайных стаканов», – подчеркивает компания.