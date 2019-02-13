УФАС не позволило Смольному заключить контракт с Водоканалом на отведение воды с дорог Петербурга на 700 млн. Все дело в тарифах

Комитет по благоустройству отменил закупку на оказание услуг по водоотведению поверхностных сточных вод с автомобильных дорог Санкт-Петербурга в 2019 году. Предполагалось заключить контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Закупка осуществлялась у единственного поставщика, цена составила 694 млн рублей. Как уточнили в УФАС, контракт подписан не был, так как комитет по тарифам внес изменения в тарифы на услугу водоотведения, и подписать контракт на прежних условиях не представлялось возможным.

«Информация о сложившейся ситуации поступила в Санкт-Петербургское УФАС России, – сообщили в ведомстве. – 12 февраля 2019 была состоялось заседание инспекции антимонопольного органа, которая провела внеплановую проверку этой закупки. По итогам проверки и был установлен факт невозможности заключения контракта с Водоканалом за сумму, указанную в извещении о закупке. Комитету было выдано предписание об ее отмене».

Напомним, накануне Водоканал оказался объектом критики со стороны вице-губернатора по энергетике Максима Шаскольского. Чиновник поручил передать правоохранительным органам результаты проверки Контрольно-счетной палаты в отношении предприятия и призвал пересмотреть капитальные и операционные затраты Водоканала. По его словам, уже в 2020 году можно выйти на нулевой рост тарифов на воду.