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ЖКХ
13.02.2019 13:13
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ООО «ЖКСервис» признано банкротом. Оно управляет домами в Красносельском районе

Суд признал ООО «ЖКСервис» банкротом по иску ГУП «ТЭК СПб». Ресурсоснабжающая организация ранее стала переводить жителей домов на прямые платежи.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб» 13 февраля, по результатам рассмотрения отчета временного управляющего арбитражный суд признал ООО «ЖКСервис» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на 6 месяцев. «Прекращаются полномочия руководителя УК, который обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, – уточняет предприятие. – Следует отметить, что в рамках дела о банкротстве арбитражным судом подлежат рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «ЖКСервис» лиц».

Банкротный иск ГУП «ТЭК СПб» подало  летом, так как частная компания, под управлением которой находятся дома в трёх районах Петербурга, накопила долгов больше чем на 235 миллионов рублей. Только за первое полугодие 2018-го энергетики недополучили порядка 55 миллионов рублей. В феврале предприятие  расторгло контракт с компанией, жителям были предложены прямые договоры на тепло.

О тяжелой ситуации с задолженностями управляющих компаний в Красносельском районе «Фонтанка» писала полтора года назад. Как и о «раздвоении» «ЖКСервиса». Одним из собственников компании долгое время являлся Евгений Пургин, основатель компании «Стакс», однако с 2016 года вышел из состава владельцев после конфликта с районной администрацией. Сейчас он возглавляет Ассоциацию управляющих и эксплуатирующих организаций в жилой сфере, куда входит и «ЖКСервис».

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