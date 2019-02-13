Защитник «Зенита» выбыл до весны из-за травмы

ФК «Зенит» продолжает нести кадровые потери из-за травм.

Как 13 февраля сообщает официальный сайт клуба, Эмануэль Маммана продолжит подготовку по индивидуальной программе. Аргентинский защитник сине-бело-голубых получил травму на тренировке перед гостевым матчем 1/16 финала лиги Европы с «Фенербахче» в Стамбуле.

"По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займет от 2 до 3 недель", – добавлено в сообщении клуба.

Напомним, что во вчерашнем матче, проигранном петербургским клубом с минимальным счетом 0:1, по причине травм не смогли принять участие ряд игроков, в том числе ключевых, таких как Далер Кузяев.

Маммана выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе петербуржцев он провел 34 матча.