Скончался один из самых популярных музыкантов Финляндии Олли Линдхольм

В Финляндии в возрасте 55 лет скончался один из самых известных исполнителей страны – солист рок-группы Yö Олли Линдхольм. О смерти артиста в ночь на 12 февраля сообщили официальные аккаунты Yö в соцсетях. В родном городе музыканта Пори в знак скорби были приспущены флаги, а материалы о певце не сходят с первых страниц финских таблоидов вторые сутки.

Музыкант умер в результате приступа болезни. У него, по данным Iltalehti, были проблемы с давлением, дыханием и сном.

Олли Линдхольм родился в 1964 году в Пори и стал основателем рок-группы Yö в 1981-м. Дебютный альбом группы Varietee стал золотым – было продано более 80 000 пластинок, пишет Yle.

Среди самых известных хитов Линдхольма – Joutsenlaulu («Лебединая песня»), Ihmisen poika («Сын человеческий»), Rakkaus on lumivalkoinen («Белоснежная любовь») и многие другие. В последние годы певец был в жюри финской версии проекта «Голос».

У Линдхольма осталось двое детей от первого брака.