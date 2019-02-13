После смерти младенца от истощения в квартире на Кронштадтской служащих МО «Автово» заподозрили в халатности. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о халатности со стороны органов опеки МО «Автово» возбуждено после смерти годовалого ребёнка в квартире на улице Кронштадтской. Об этом сообщает прокуратура Петербурга 13 февраля.

Ведомство выявило нарушения в работе должностных лиц детской поликлиники №21, муниципальных служащих отдела опеки МО «Автово» и участкового уполномоченного 31 отдела полиции Кировского района. Проверка показала, что семья, где погиб малыш, нуждалась в социальной помощи, оснований для её прекращения не установлено.

«Органы опеки и попечительства необоснованно прекратили работу с семьей, а участковый уполномоченный не в полном объеме выполнял свои должностные обязанности, поскольку не выяснял о проживании несовершеннолетних по этому адресу», — рассказали в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла три представления — в адрес главы администрации района, начальника УМВД района и главы муниципальной администрации округа Автово, которые находятся на рассмотрении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Ранее дело по статье «Убийство» возбудили в отношении матери мальчика.

В марте малышу должно было исполниться два года. Его 31-летняя мать не работает, воспитывает ещё двоих детей, мальчиков 4 и 9 лет. Спасти ребенка от голодной смерти 28 января в квартире на Кронштадтской улице пыталась нетрезвая нянька, она также умерла.