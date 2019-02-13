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13.02.2019 12:48
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Суд окончательно отказал Сбербанку в претензиях к «Юлмарту». Дмитрий Костыгин готов к переговорам

Апелляционная инстанция окончательно отказала Сбербанку в иске к бенефициарам «Юлмарта», в том числе к Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. Они не причинили убытков банку при получении кредита в 1 млрд руб., установил суд.

По информации «Фонтанки», 12 февраля Городской суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Сбербанку и отметил в решении, что поручителями по кредиту выступали компании группы: «Юлмарт продуктово-закупочная компания», «Юлмарт региональная сбытовая компания» и «Юлмарт девелопмент», а не бенефициары. Банк не смог доказать суду, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла именно из-за действий ответчиков.

Судебные разбирательства продолжались почти два года.

НАО «Юлмарт» получило 1 млрд рублей кредита в ПАО «Сбербанк» 24 марта 2016 года, но уже в ноябре банк потребовал выплатить всю сумму кредита и проценты по нему досрочно. В марте 2017 года Сбербанк обратился в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к Дмитрию Костыгину и его партнерам о взыскании с них убытков в сумме, равной сумме задолженности НАО «Юлмарт» по кредитному договору. Но судебный спор проиграл.

По данным «Фонтанки», Сбербанк пытался обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, но они подтвердили позицию Дзержинского суда. Так, в конце 2018 года Верховный суд не нашел оснований для признания решения Дзержинского суда незаконным или необоснованным, но вернул на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая 12 февраля вновь отказала в удовлетворении иска Сбербанка.

«Исполняя определение Верховного суда, городской суд Санкт-Петербурга должен был разобраться, насколько правомерно действовал в том числе и Дмитрий Костыгин, при получении «Юлмартом» миллиардного кредита от Сбербанка. Что суд и сделал, решив, что нет ни убытков, ни неправомерных действий, ни самого отношения Костыгина к факту получения кредита и его невозврату. Опять судебные инстанции указывают на наличие хоть и не простого, но все-таки гражданско-правового спора вокруг отношений «Юлмарта» и его кредиторов. Возможно, банку уже пора отказаться от взыскания надуманных убытков и обвинений в вымышленных, на наш взгляд, составах преступления и наконец обратить свои претензии по юридически верному адресу – к бизнесу, который и брал кредит», – прокомментировал «Фонтанке» адвокат Дмитрия Костыгина Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper.

Напомним, именно получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало формальным поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По мнению следствия, он не собирался возвращать сумму, и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет Петербурга, «распорядился средствами по собственному усмотрению».

При этом решение Дзержинского районного суда, теперь дважды подтвержденное Городским судом Петербурга, является одним из серьезных доводов защиты о невиновности Костыгина.

«Почти все части судебной системы России подтвердили, что у меня не было намерений причинить ущерб самому крупному кредитору. Теперь это еще раз, и уже окончательно подтверждено в суде. Надеюсь, теперь следствие и прокуратура смогут подробнее изучить историю этого кредита и придут к такому же выводу», – комментирует «Фонтанке» Дмитрий Костыгин.

«К сожалению, общение со Сбербанком в последнее время проходит только в судебной плоскости. Но наша позиция всегда была конструктивной, и мы, безусловно, готовы к переговорам», – дипломатично добавил он.

"О завершении данного дела говорить преждевременно, Сбербанк продолжит защиту своих интересов в рамках правового поля. И нам жаль, что Дмитрий Костыгин, несмотря на публичные заверения о желании достигнуть компромисса, в реальности так и не предложил Сбербанку ничего, кроме списания долга компании, бенефициаром которой является", – заявили "Фонтанке" в Сбербанке.

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