В России предложили установить минимальный размер компенсации морального вреда

Установить минимальный размер суммы возмещения морального вреда в России предложил глава Минюста Александр Коновалов. О необходимости законодательного решения по этому поводу чиновник заявил 13 февраля в Совете Федерации.

«Действительно, вызывает недоумение и даже ужас колоссальный разброс по более-менее одинаковым случаям в судебной практике (по выплатам компенсаций), что наиболее важно по случаям причинения вреда здоровью и смерти», – приводит слова Коновалова «Интерфакс».

Подходы российских судов должны быть «более консолидированы и единообразны», считает чиновник. Он предложил «найти разумное, корректное решение, которое позволит практику свести к более единому знаменателю».

«Минимальный размер морального вреда необходимо установить», – подытожил глава Минюста.