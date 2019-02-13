Грузовик врезался в стоящую фуру на Московском шоссе. Водителя вырезали из смятой кабины

Плотная пробка сохраняется на Московском шоссе из-за серьёзной аварии.

По предварительной информации, 13 февраля около 11 часов на Московском шоссе, в районе пересечения с Паровозной дорогой (территория Шушар, Пушкинский район Петербурга), 38-летний водитель грузовика «Хёндэ» совершил наезд на стоящий КамАЗ с прицепом под управлением 58-летнего мужчины. Водитель «Хёндэ» госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По словам очевидцев, водитель грузовика потерял сознание, его заблокировало в кабине. «Водители пытались открыть дверь в машину, – рассказывает Лена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Приехали пожарные, будут вытаскивать».

«Медики уже там, а ДПС на подходе в пробке стоит со всеми. Дверь вырезали пожарные», – добавляет Татьяна. «Дверь вырезали, все службы на месте, – пишет Даниэлла. – Там все стоит, перекрыты все полосы».

Евгений, видимо, знает пострадавшего: «Он на РЦ возвращался. Соответственно, товара в фургоне нет. Обе ноги сломаны и грудная клетка».

Затор в сторону области сохраняется больше часа. В 11:18 «Яндекс» предупредил, что в пробке длиной 2,5 километра (от КАД до 3-го Бадаевского проезда) можно потерять 55 минут, что на 30 минут больше обычного.

Напомним, утром «Фонтанка» рассказывала о двух похожих авариях с маршрутками: один автобус догнал другой на остановке. Эти ДТП обошлись без серьёзных травм.

Кроме того, наезды на стоящее транспортное средство мы вспоминали сегодня в связи с законодательной инициативой об увеличении штрафа за остановку на магистралях. Слишком много жертв в таких ДТП. По статистике «Автодора», из 388 погибших в авариях на дорогах компании в 2018 году 59 человек, то есть 15,2%, стали жертвами именно наездов на стоящие транспортные средства.