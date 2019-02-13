Госдума одобрила законопроект, разрешающий осужденным трудиться не в колониях-поселениях

Государственная дума ФС РФ 13 февраля приняла в первом чтении проект закона, направленный на расширение возможности привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам и заключенных в колониях-поселениях. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Проект был внесен в Госдуму группой членов Совета Федерации. Как отмечают авторы проекта, колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных привязаны к месту своей дислокации, кроме того, при организации принудительных работ заключенные также должны находиться в пределах исправительного центра. Сенаторы отмечают, что законодательно не предусмотрена возможность размещения (проживания), работы осужденных на предприятиях или общежитиях вне колоний-поселений и исправительных центров.

"Предлагается внести соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации – разрешить использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в местах привлечения осужденных к труду (в пределах субъекта Российской Федерации). Для этого законопроектом вводятся в оборот понятия "объекты организаций привлечения к труду", а также "общежитие, расположенное вне исправительного центра по месту нахождения объектов привлечения к труду", – говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, инициатива направлена на создание условий для организации труда лиц, приговоренных к принудительным работам.

"Предлагается заключение договоров (контрактов) между предприятиями вне зависимости формы собственности и учреждениями уголовно-исполнительной системы. За счет средств предприятий (что оговорено проектом закона) необходимо будет создать условия для организации труда осужденных, для их безопасного нахождения на предприятии, и проживания в специально созданных общежитиях", – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов, реализация проекта позволит с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.