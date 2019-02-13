Setl Group приступил к строительству нового детского сада в ЖК «Лондон»

Setl City

Setl Group начал строить второй детский сад на 190 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Он разместится между д.1 на Английской ул. и уже строящимся детским садом. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.

Фасады здания украсит декоративная штукатурка, цоколь будет облицован керамогранитом. Детский сад общей площадью почти 4 тыс. кв. м сможет принять 10 групп воспитанников. В здании спроектированы спальни, кухня и столовая, медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков, кладовые игрушек. По периметру детского сада будут установлены камеры видеонаблюдения.

На внутренней территории Setl Group благоустроит 10 игровых площадок с теневыми навесами. Две из них предназначены для ясельной группы, остальные – для дошкольных. В игровых зонах застройщик установит качалки и песочницы и оборудует физкультурную площадку. Территория детского сада будет огорожена, а во дворе высажены деревья и кустарники.

Напомним, летом 2018 года компания Setl Group приступила к строительству еще одного детского сада в квартале «Лондон». Здание располагается между домом на Столичной ул., 6, к. 1 и Европейским пр., д. 8 и рассчитано на 160 мест. Плановый срок ввода детского сада в эксплуатацию – 4-й квартал 2019 года. Помимо двух вышеуказанных дошкольных учреждений в ЖК «Лондон» застройщик планирует возвести еще 2 детских сада и одну общеобразовательную школу на 1100 мест.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations