«Мы и не собирались обнаружить контракт, подписанный кровью». Сенат США за два года не нашел прямых доказательств связи Трампа и России

Расследование российского вмешательства в выборы президента Америки зашло в тупик. За два года комитет по разведке Сената США так и не обнаружил прямых доказательств.

Комитет Сената по разведке, который проводит двухпартийное расследование, пока не опубликовал окончательный отчет по «российскому делу», однако его представители говорят, что в данный момент у них нет сведений, подтверждающих связь Дональда Трампа и России. Об этом сообщает телеканал NBC.

Следователи сената от конкурентов Трампа – демократов – на условии анонимности признали, что 200 интервью, анализ 300 тысяч документов пока не дали результатов. «Мы никогда не собирались найти контракт, подписанный кровью:«Эй, Влад [Vlad – сокращенное от Владимир], мы собираемся вступить в сговор», – заявил один из демократов. Несмотря на это, они полагают, что у окружения президента было минимум 100 контактов с россиянами. Однако демократы не теряют надежды, обещая опубликовать доклад через полгода.

Председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр в своем интервью телеканалу CBS News подтвердил, что доказательств найти не удалось. «Если мы напишем отчет, основанный на фактах, которые у нас есть, то там не будет ничего, что указывало бы на сговор между компанией Трампа и Россией», – заявил Берр. Он намекнул, что расследование движется к концу.

Президент Дональд Трамп не мог пройти мимо таких новостей, активно комментируя их в твиттере. «Почти два года, более двухсот интервью и тысячи документов, и они не нашли никакого сговора между Трампом и Россией! Кто-нибудь и правда удивлен этим?» – позлорадствовал президент.

Senator Richard Burr, The Chairman of the Senate Intelligence Committee, just announced that after almost two years, more than two hundred interviews, and thousands of documents, they have found NO COLLUSION BETWEEN TRUMP AND RUSSIA! Is anybody really surprised by this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.